Paneque veu en la finca Masferrer de Sant Sadurní d'Osomort (Barcelona) un "projecte de país"

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dissabte la finca Masferrer, un espai de mil hectàrees situat entre el Montseny i l'espai natural de les Guilleries, a Sant Sadurní d'Osomort (Barcelona), l'espai de la qual veu com a "projecte de país" per ser un laboratori per a la preservació de la biodiversitat.
Paneque també ha explicat que aquest pot ser una combinació d'activitats tan necessàries com la preservació "forestal per a l'àmbit de la prevenció d'incendis i l'agrícola i ramadera per a l'àmbit del progrés de la plana de Vic" i l'economia catalana, informa el Govern en un comunicat.
"És una iniciativa privada, però que té tot l'interès per part del Departament perquè ho veiem com una forma de demostrar que la conservació de la biodiversitat no està renyida amb la gestió forestal ni amb la ramaderia o l'activitat agrícola", ha dit la consellera.