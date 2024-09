Paneque veu "duríssim i inexcusable" que el Congrés tombés limitar el lloguer de temporada

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha qualificat de "cop duríssim i inexcusable" que el Congrés tombés dimarts l'admissió a tràmit de la limitació del lloguer de temporada i habitacions.

Ha reaccionat així al 'no' de Junts, el PP, Vox i UPN a la iniciativa per modificar la llei d'arrendaments urbans, durant la seva intervenció aquest dimecres en la Comissió de Territori i Habitatge del Parlament.

Paneque ha considerat que la proposició va decaure per "diferents càlculs polítics", quan a parer seu hi havia l'oportunitat de pactar, dialogar i consensuar, i ha insistit en l'impacte que hauria suposat la mesura per a les classes treballadores.