Paneque veu desinversió en els problemes de Rodalies i "certa renúncia" de governs anteriors

Pràcticament li "obsessiona" no ser capaços de donar informació del servei a temps real

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expressat, en referència als diferents problemes del servei de Rodalies, que hi ha hagut desinversió "i fins i tot certa renúncia" de governs anteriors.

"S'han acumulat circumstàncies, això és així, vostès estan fent seguiment i és així, però haig de dir que això és l'acumulació també de molts anys de desinversió i diria que fins i tot de certa renúncia per part de governs anteriors de posar-se al capdavant de la responsabilitat d'un servei tan fonamental i tan important", ha dit en una entrevista d'aquest divendres en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Preguntada per si creu que és culpa del 'procés', ho ha negat per afegir que el Govern de la Generalitat és "responsable", i que això, a judici seu, significa estar en el control, en el dia a dia, buscant solucions.

Qüestionada per aquests problemes, destaca el "claríssim" amb la desactualització de les infraestructures, sobretot de la xarxa viària; un relacionat amb el material rodant --el qual es resoldrà, segons ella, amb l'arribada dels nous trens comprats a Alstom a partir del gener de 2026-- i un problema amb el manteniment de les estacions.

"Hi ha un que és molt important i que em permetria dir que pràcticament m'obsessiona, que és ser capaços de donar informació a temps real", ha afegit, afirmant que creu que és, en les seves paraules, difícil d'entendre que en el segle XXI no se sigui capaç de donar la informació a temps real i que el que surt a la pantalla sigui el que realment passarà.

Ha situat com a horitzó els dos anys per començar a notar millores, en les seves paraules, molt evidents en el servei: "És el termini que tenim d'obres per endavant".