Paneque veu "allunyades" les posicions amb els Comuns sobre la restricció de la compra especulativa

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que les posicions entre el Govern i els Comuns sobre la limitació de la compra especulativa d'habitatge estan "prou allunyades" com per esperar a un acord durant la ponència de la norma, abans d'arribar a la votació final al Parlament.
"Tampoc no els puc enganyar. Fins ara no hem estat capaços de superar aquesta diferència. Tenim la possibilitat de transaccionar, però les esmenes que hem presentat estan prou allunyades com per pensar-ho", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Paneque ha afegit que li agrada exhaurir "fins l'últim minut" el diàleg i la negociació, però que ho veu difícil en aquesta ocasió.
Amb tot, ha reiterat que el Govern manté l'objectiu d'"evitar l'especulació sobre l'habitatge" i de fer-ho per un camí jurídic més solvent, segur i possible que el que van acordar inicialment amb els Comuns, a la vista de l'informe del Consell de Garanties Estatutàries.
Després de no arribar a un acord, divendres tant els Comuns com el grup del PSC-Units van presentar esmenes per separat a la norma, que es preveu que arribi al ple per a la votació definitiva al desembre.