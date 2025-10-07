Paneque valora positivament l'inici del pla alternatiu pel macrotall de l'R3

Creu que la segona fase de les obres a Mollet (Barcelona) marcarà "el calendari"
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha valorat positivament el pla alternatiu pel macrotall de l'R3 que ha començat aquest dimarts i ha obert la porta a reforçar els serveis, donant aquesta setmana de marge per "recollir les dades".
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa a Parets del Vallès (Barcelona), on ha acompanyant el president de la Generalitat, Salvador Illa, per veure de primera mà l'inici d'un macrotall de 16 mesos per desdoblar la via entre Parets del Vallès i la Garriga (Barcelona), amb un pla alternatiu de transport (PAT) que preveu 43.000 places de bus diàries.
Ha afirmat que les informacions que ha rebut de la franja de 7.00 a 9.00 hores, segons ella, la més complicada quant a l'afluència d'usuaris, és que el pla alternatiu està funcionant "bé".
"Si en aquests primers dies, setmanes, veiem que hi ha ajustos a fer, s'assumiran, perquè és evident que afectem la vida de les persones d'una manera molt important i que, per tant, és de justícia que almenys els usuaris tinguin un transport alternatiu que els permeti anar cap al nord, anar cap a Barcelona," ha dit.
Ha expressat que a Parets del Vallès i Centelles (Barcelona) els serveis estan "ben dimensionats als usuaris" i que, a la Garriga (Barcelona) --que compta amb busos cada mitja hora--, sí que cal un reforç del transport, "l'implementarem".
CALENDARI DE FUTUR
Sobre la segona fase del tall, que s'allargarà del maig del 2026 al gener del 2027 i que afectarà el tram entre les estacions de Mollet Santa Rosa i la Garriga (Barcelona), ha assegurat que en paral·lel als treballs actuals es van tramitant els estudis informatius i els constructius de Mollet, els quals "aniran marcant el calendari del futur".
"Estàvem analitzant la possibilitat d'escurçar el màxim possible aquesta afectació de l'R3, de fer una anàlisi amb el ministeri, perquè ara és el ministeri que està tramitant aquests projectes, de veure en quin grau podríem concentrar el màxim de projectes", ha dit.