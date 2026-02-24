Paneque valora "molt positivament" la desclassificació de documents del 23-F

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha valorat "molt positivament" la desclassificació de documents de l'intent de cop d'Estat del 23 de febrer del 1981 anunciada pel Govern central aquest dilluns i aprovada aquest dimarts pel consell de Ministres.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ho ha definit com un "exercici de transparència i de coneixement" en relació amb el que considera un dia fatídic.
El Govern central ha anunciat que va a desclassificar aquest dimecres 153 unitats documentals relacionades amb l'intent del cop d'estat i que estaran a la disposició de la ciutadania a la pàgina web de la Moncloa.