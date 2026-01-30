Paneque valora la capacitat tècnica en la crisi de Rodalies "més enllà de recursos i inversions"

Subratlla l'"impacte directe" de Rodalies en l'economia
BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que si el Govern té alguna certesa de solucionar la situació de Rodalies és per l'alta capacitat dels serveis tècnics que té el departament "més enllà de recursos i inversions".
Ho ha dit aquest divendres, en unes declaracions als mitjans a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en les quals ha ressaltat que aquesta capacitat tècnica és una de les qüestions en les quals el Govern basa la seva confiança "més enllà de l'àmbit estructural, dels recursos i de les inversions que d'han de fer", com és l'increment d'inversió en el Pla de Rodalies 2020-2030 anunciat aquesta setmana.
Paneque ha agraït l'esforç dels diferents equips tècnics per implementar augments en la freqüència de trens, ajustar els transports i ordenar els sistemes "en poc temps" després dels talls durant diversos dies del sistema ferroviari de Rodalies.
IMPACTE ECONÒMIC
A més de l'impacte en la mobilitat dels usuaris, la consellera ha defensat que assegurar que el sistema ferroviari funcioni bé "també és fonamental per a la pròpia competitivitat de l'economia".
"Hem vist com la mobilitat ferroviària, més enllà dels usuaris, també té un impacte directe" en l'economia, ha explicat Paneque, després de ressaltar el compromís absolut, en les seves paraules, de treballar amb els equips del Govern i del Ministeri perquè Rodalies estigui a l'alçada dels nivells d'excel·lència que necessita Catalunya.