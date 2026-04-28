Paneque troba "incomprensible" que Junts rebutgi la creació del Consorci d'Inversions

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, considera "difícil d'entendre" que Junts opti per rebutjar la proposició de llei registrada per ERC i acordada amb el Govern central i el Govern per a la creació del Consorci d'Inversions de l'Estat a Catalunya.
"No em vull anticipar a una votació no feta", ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, abans de considerar necessària aquesta eina i criticar la posició dels juntaires.
"És bastant incomprensible que un espai que ha estat anys i panys parlant del dèficit d'inversions a Catalunya, quan es posa una eina per poder millorar precisament aquesta qüestió, no ho vulgui atendre amb un vot positiu, tot i que no sigui la figura desitjada al 100%", ha defensat.
Segons ella, no poder disposar del consorci seria una llàstima i una "pèrdua per a Catalunya", perquè permetria millorar el dèficit d'inversions i controlar els recursos executats a Catalunya per part de l'Estat, i ha afirmat que és l'eina més avançada amb la qual es pot comptar.
Ha assenyalat que el Govern ha estat apostant per les encomanes de gestió, que creu que funcionen correctament, i que si definitivament es rebutja el consorci serà el moment d'explorar com es pot "evolucionar la fórmula de l'encomana de gestió".
Aquest mateix dimarts, Junts ha recordat que ja s'ha posicionat dues vegades en contra de la creació d'aquest òrgan, per la qual cosa ha assegurat que en la votació del Congrés seran "coherents" amb aquesta posició.