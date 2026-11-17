BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha valorat la feina del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per conservar les pintures del monestir de Sixena (Osca) i s'ha referit al trasllat de les obres per afirmar que "les sentències, agradin o no, s'han d'acatar".
Així ha respost aquest dimarts en la roda de premsa posterior al Consell Executiu en preguntar-li què farà el Govern per impedir que es deteriorin les pintures murals, que els experts del MNAC han advertit que corren perill durant el trasllat.
"Des del MNAC i amb l'acompanyament i el suport del Govern, s'han traslladat tots aquests informes, que efectivament tots, de molts experts, indiquen que, amb el trasllat d'aquestes pintures afectades per l'incendi, hi ha el risc que puguin patir danys", ha afegit.
Sobre com valora que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no hagi demanat un informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural, Paneque ha respost que no li "correspon valorar les actuacions del ministre" i que, en tot cas, cal preguntar-l'hi a ell.
El MNAC ha començat aquest dimarts els treballs de desinstal·lació de les pintures profanes del monestir de Sixena que tenen "unes característiques de conservació substancialment diferents" de les obres murals de la sala capitular.