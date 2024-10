Paneque trasllada el "suport i acompanyament total" del Govern a les víctimes del cas Errejón

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha traslladat aquest dimarts el "suport i acompanyament total" de la Generalitat a les víctimes relacionades amb les acusacions per assetjament sexual de l'exportaveu de Sumar Íñigo Errejón.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, Paneque ha assegurat que la posició del Govern és "intentar millorar tots els mecanismes de detecció que hi pugui haver en aquesta mena de casos", i ha defensat que és l'hora de donar suport i acompanyar les víctimes.

També ha assegurat que, ara com ara, el Govern manté el protocol contra les violències masclistes aprovat per l'anterior executiu de l'expresident Pere Aragonès, i ha aclarit que, la Conselleria d'Igualtat, "està analitzant" millores en matèria de prevenció i atenció, tot i que no per causa del cas Errejón.