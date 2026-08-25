Paneque situa per a octubre la bilateral per al traspàs de la R1 de Rodalies a la Generalitat

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha situat per al mes d'octubre la reunió de la comissió bilateral entre el Govern i el Govern per al traspàs de la línia R1 de Rodalies.
"Esperem que no vagi més enllà d'aquest mes d'octubre. No puc fixar-li la data, però efectivament preveiem que en aquesta tardor pugui haver-hi aquesta reunió per certificar o acordar aquest traspàs de la R1", ha expressat.
Després de la creació de l'empresa mixta Govern-Generalitat Rodalies de Catalunya, que serà la titular de les línies que es traspassin a la Generalitat, i després de l'inventari dels elements a traspassar, es preveu que abans de 2027 es pugui signar l'acord per a això.
LA MOBILITAT DURANT L'ECLIPSI
També sobre Rodalies, i preguntada pel caos de mobilitat en Rodalies durant la jornada de l'eclipsi total de sol el passat 12 d'agost, ha admès "algunes deficiències" com la concentració de persones en algunes estacions com a Tarragona i Altafulla, i aspectes a millorar en la informació a l'usuari.
Sobre la petició dels Comuns que cessament al secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, per aquesta qüestió, ho ha descartat: "Mantinc absolutament la meva confiança en el senyor Nadal, no només perquè és una peça fonamental, sinó perquè en la seva secretaria recau gran part dels objectius, reptes i actuacions que estem fent en termes de mobilitat. Estic molt satisfeta del treball".