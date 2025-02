Paneque situa "en les pròximes setmanes" el resultat de la comissió tècnica de l'Aeroport

Troba inassumibles els discursos "retrògrads o vinculats a l'esquerra radical" de decreixement

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha situat "en les pròximes setmanes" els resultats de la comissió tècnica que estudia l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

En una conferència aquest divendres al Cercle d'Infraestructures, s'ha mostrat favorable a l'ampliació d'aquesta infraestructura, i ha explicat que la tasca actual de la comissió se centra en com fer-ho "amb tot el respecte a l'entorn" i amb millores a les zones afectades.

Ha sostingut que s'ha de buscar la manera d'augmentar les fortaleses d'aquesta infraestructura respectant el medi ambient, però ha subratllat que això "no pot ser una excusa per a la paràlisi del projecte".

DECREIXEMENT

Paneque ha defensat que Catalunya vol ser un motor econòmic i tirarà endavant per la via del progrés, i ha afegit: "Aquests discursos retrògrads o vinculats a l'esquerra radical centrats en el decreixement no són assumibles ni positius".

Ha lamentat que després de la crisi del 2008 aquests discursos van ser assumits "per majories no menors de l'arc parlamentari" català, després d'apostar per projectes com el parc eòlic marí experimental davant el golf de Roses (Girona) per tenir sobirania energètica.

La consellera ha criticat que l'oposició faci servir les infraestructures per fer discursos de destruccció --textualment--, i ha retret que aquests grups busquin "sota les pedres persones contràries a qualsevol transformació, a qualsevol projecte".

RODALIES

Preguntada per l'ordre del dia de la comissió bilateral de dilluns amb el Ministeri de Transport, Paneque ha assegurat que encara no està tancat, però que inclourà negociacions per al traspàs de Rodalies i com "desacoblar l'R1" de la xarxa ferroviària general.

Ha sostingut que les obres a la xarxa sud de Rodalies estan complint "els terminis establerts", i que a la primavera-estiu començaran les de l'R3, després de subratllar que aquestes inversions han d'anar acompanyades d'un sistema alternatiu de transports.

La consellera ha reconegut que la situació de Rodalies "no és la desitjada i és complicada", a causa de molts anys de manca d'inversió, i ha afegit que el repte que els trens surtin puntuals cada dia és gran i Catalunya està lluny d'aconseguir-ho, en les seves paraules.

"Hi ha qui demana que això pugui estar resolt en un instant. Durant dècades això no s'ha pogut acabar d'aconseguir, per tant vull ser molt clara: no ho resoldrem en un instant ni aviat, però hi haurà avenços", ha subratllat.

INVERSIONS EN CARRETERES

Quant a les carreteres, Paneque ha explicat que la Conselleria invertirà 664 milions d'euros en el Programa 2+1 per ampliar un carril més i aportar més seguretat: "Podem reduir un 20% el nombre de víctimes mortals", ha destacat.

Ha detallat que la Generalitat i el Ministeri de Transports treballen en cinc convenis de 1.114 milions d'euros vinculats a l'eix Pirineus, la millora de l'AP-2 i l'AP-7, la ronda Nord, i millores en la mobilitat del Maresme i els interconnectors.

Quant a les infraestructures vinculades a l'aigua, Paneque ha assenyalat que s'ha de deixar de parlar de sequera per parlar d'un "escenari d'impacte del canvi climàtic del règim pluviomètric", i ha assegurat que el Govern treballa en un escenari històric empitjorat per desacoblar la pluviometria amb el cicle de l'aigua.

Ha destacat que Catalunya aconseguirà el 2025 generar 31 hectòmetres cúbics addicionals, la qual cosa permetrà que si aquesta primavera plou menys del normal, es podria "superar aquest 2025 sense entrar en escenaris de més restricció" dels que hi ha en aquest moment.