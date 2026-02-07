Paneque sobre Rodalies: "La responsabilitat compartida és contribuir a canviar les coses"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, s'ha referit a les dues manifestacions d'aquest dissabte a Barcelona en protesta pel funcionament dels trens, afirmant que "la responsabilitat compartida és contribuir a canviar les coses".
Aquestes manifestacions "expressen un malestar de Catalunya, que mereix unes infraestructures de mobilitat oblidades durant les últimes dècades", ha dit via X.
Paneque ha afegit que "cal invertir amb la màxima rapidesa possible".