Paneque retreu a l'oposició les crítiques al pla de mobilitzar sòl per a habitatge: "No és de rebut"

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha retret aquest dimarts als grups de l'oposició que sostinguin que el pla que va presentar el Govern la setmana passada per mobilitzar sòl per construir fins a 214.000 habitatges no sigui una solució al problema de l'accés a l'habitatge.
"Un pot dir que creu que això potser no es pugui articular en els pròxims anys. Nosaltres això ho entenem. El que crec que no és de rebut és dir que no són vies de solució", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, preguntada pel fet que el Govern no sumés adhesions al pla presentat per Illa.
Ha dit que mantindran la "màxima ambició" en aquest àmbit, i ha assegurat que quan l'executiu va presentar el pla 50.000 fa un any, també hi havia dubtes, i ha afirmat que aproximadament la meitat dels habitatges protegits promesos ja estan en diferents fases de producció.