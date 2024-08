Paneque rep de Mascort la cartera de Transició Ecològica en un "traspàs exemplar"

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

La nova consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha rebut aquest dimecres la cartera de Transició Ecològica a la seu del departament i ha agraït el "traspàs exemplar" del conseller sortint, David Mascort, informa el Govern en un comunicat.

Els traspassos de carteres entre consellers sortints i entrants es van dur a terme el 12 d'agost, però Mascort no va assistir per trobar-se absent, per la qual cosa va anar l'exsecretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, qui va assistir al relleu de l'antic departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ara desglossat en la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la de Territori, Transició Ecològica i Habitatge.

"Haig d'agrair al conseller Mascort un traspàs d'informació modèlic i detallat. Se m'han traslladat tots els reptes, amb especial esment a la sequera", ha assenyalat Paneque.