Paneque reivindica el llegat "visionari" d'Ildefons Cerdà i la seva manera de pensar les ciutats

El programa de l'Any Cerdà 2026 té com a objectiu redescobrir la figura de l'urbanista
BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicat el llegat de l'enginyer i urbanista Ildefons Cerdà en el 150è aniversari de la seva mort i ha afirmat que va ser un "visionari" per la manera de pensar les ciutats com un sistema integrat, segons recull la conselleria en un comunicat aquest dilluns.
Ho ha dit durant l'acte de presentació del programa de commemoració de l'Any Cerdà al Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, en el qual han participat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; el president i el degà del Col·legi d'Enginyers, Miquel Ángel Carrillo i Pere Calvet; l'alcalde de Centelles, Josep Paré; la presidenta delegada de l'àrea d'Urbanisme, Habitatge i regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, Gemma Badia, i el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa.
Paneque ha destacat que, més enllà de ser l'autor del disseny de l'Eixample de Barcelona "també és just pensar en la seva figura com un home que va ser capaç de llegir la societat amb una visió reformista que integrava la relació entre la ciutat amb la salut, l'habitatge, la mobilitat o l'accés a serveis".
Ha subratllat que Cerdà va ser capaç d'"imaginar una ciutat que encara no existia" i ha advertit que les ciutats actuals també estan vivint transformacions profundes derivades del canvi climàtic, la mobilitat sostenible i la transició energètica, per la qual cosa considera que la visió de Cerdà és un punt de partida per pensar en la ciutat per a les futures generacions.
ANY CERDÀ
El programa de l'Any Cerdà 2026 té com a objectiu redescobrir la seva figura i situar-la al centre dels debats contemporanis sobre la ciutat, el territori i les infraestructures, a més de donar a conèixer la seva trajectòria més enllà de l'Eixample de Barcelona, després de destavar les seves aportacions com a enginyer, pensador social, economista i polític.
Les activitats previstes combinaran la reflexió acadèmica amb la divulgació pública i s'alternaran actes institucionals amb activitats acadèmiques, iniciatives culturals i propostes participatives.
El departament de Territori s'uneix al programa amb l'exposició 'Modèliques. Cerdà als Top 10', organitzada en col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), una mostra que es podrà visitar al COAC entre el 23 de juliol i el 15 d'octubre, i que proposa un recorregut per 10 propostes "fonamentals" de l'urbanisme modern.
A més a més, el departament també participarà en el cicle de jornades divulgatives 'Repensant Cerdà i la ciutat d'avui. Del segle XIX als reptes urbans i territorials de la Catalunya del segle XXI', organitzat pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.