Paneque reivindica els ports i llotges com els baluards de la "cultura de mar" a Catalunya

GIRONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reivindicat els ports i llotges com els baluards de la "cultura de mar" a Catalunya, en una visita a les obres d'adequació dels edificis de la dàrsena pesquera i de renovació de les xarxes de serveis del Port de l'Escala (Girona).
Sobre aquesta operació, la consellera ha especificat que els 2,5 milions que la Generalitat ha destinat "han permès iniciar les obres d'emergència a la llotja del peix i a les infraestructures afectades pels forts temporals de vent de tramuntana del 2024", informa el Departament en un comunicat aquest divendres.
Durant la visita, també ha inaugurat l'exposició 'Els ports de Catalunya, un mar de paraules', organitzada per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, i l'han acompanyat el president de l'entitat en defensa del català, Òscar Escuder, i l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.
"Els ports i llotges són espais de trobada, d'intercanvi, espais de treball de gran importància econòmica i social. És la cultura de mar que amalgama un conjunt de valors compartits que també són valors de Catalunya", ha destacat.
Catalunya compta amb 780 quilòmetres de costa i amb un sistema portuari format per 47 ports, dels quals 45 són competència de la Generalitat i els dos restants (Barcelona i Tarragona) són estatals d'interès general.