Paneque reitera el desig que s'apliqui l'amnistia a Puigdemont després de la sentència del TJUE

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reiterat aquest dimarts el desig de l'executiu que s'apliqui "tan ràpid com sigui possible" la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, després de la sentència del TJUE que ha donat la raó a l'expresident sobre la retirada de la seva immunitat al Parlament Europeu.
"Volem que l'amnistia s'apliqui de manera urgent i de la manera més ràpida possible, i que aquesta normalització de la situació del senyor Puigdemont pugui ser tan ràpida i efectiva com sigui possible", ha dit, en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu.
Ha afirmat que el Govern respecta totes les sentències, "per tant, aquesta també", i que no hi ha dubte de la seva voluntat que s'apliqui l'oblit penal a Puigdemont.