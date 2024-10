Paneque reclama "fiscalitat responsable" a les empreses per l'impost a les energètiques

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha reclamat aquest dimarts "fiscalitat responsable" a les empreses per l'impost a les energètiques que el Govern central planteja fer definitiu.

"Fem una crida a la fiscalitat responsable i, per tant, escoltarem, seguirem, acompanyarem aquesta i altres inversions, però, en aquest principi, primer, hi ha d'haver aquesta fiscalitat, com els dic, responsable", ha declarat Paneque en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Ha remarcat que és un "interès prioritari" del Govern treballar per la descarbonització i l'electrificació del sector industrial i ha assenyalat que també s'hi poden articular ajuts i incentius, i no només rebaixes fiscals.