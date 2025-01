Paneque reafirma la seguretat jurídica del règim sancionador: "Estem convençuts"

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reafirmat la seguretat jurídica del règim sancionador de la llei d'habitatge catalana: "Estem convençuts".

Ho ha expressat en una entrevista d'aquest dimecres en 'RNE' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre les crítiques de part del sector de l'habitatge, on ha afegit que el Govern ha de "fixar aquest marc de seguretat" i ha remarcat que la mesura protegeix als inquilins i també es dona, en les seves paraules, seguretat als agents que generen aquests contractes.

"A Catalunya tenim aquesta limitació en les rendes de lloguer per assegurar precisament l'accés assequible per part de la ciutadania", ha dit.

Ha reiterat que es necessitarien entre 75 i 100 nous inspectors per donar compliment al nou marc i que s'obre un canal de comunicació directe per part de la ciutadania que vulgui traslladar "possibles causes o contractacions que considerin fraudulentes".

Preguntada per l'acord entre PSOE i Junts per salvar part del decret ómnibus, ha indicat que aquest és, a judici seu, molt positiu: "Qui pot dubtar que revalorar les pensions als més grans és quelcom positiu o qui pot dubtar que mantenir les bonificacions en el transport públic és quelcom positiu?".