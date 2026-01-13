Paneque reafirma el compromís "absolut" del Govern amb l'electrificació de la mobilitat

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dimarts en una visita a la seu de l'empresa energètica Circutor a Viladecavalls (Barcelona), que "el compromís del Govern amb l'electrificació de la mobilitat és absolut".
Paneque ha afirmat que "el Govern ofereix el seu suport a tots aquests projectes estratègics que requereixin impuls públic", informa el departament en un comunicat aquest dimarts.
La consellera també ha explicat que han conegut "projectes amb molt interès per a Catalunya, com les estacions de recarrega de vehicles elèctrics que poden funcionar aïllades de la xarxa elèctrica".