Paneque (PSC) celebra que la Generalitat estigui en el "camí de cooperar" amb el Govern central

Defensa que la sequera no és "excusa per al desenvolupament" de projectes com el Hard Rock

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units al Parlament Sílvia Paneque ha celebrat aquest dilluns que el Govern central i el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, estiguin en el "camí de cooperar" en les mesures contra la sequera en una situació tan complicada com l'actual.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC després que la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha abordat amb Mascort l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera (Girona) i la construcció de la del Foix (Barcelona) amb 500 milions d'euros a través de fons europeus.

"És una molt bona notícia, i també que es pugui articular aquesta ajuda, si cal, amb vaixells que arribin des de Sagunt (València) al Port de Barcelona", ha assenyalat Paneque.

En aquest sentit, la diputada ha apuntat que el seu partit ja havia advertit que el camí "de les sancions i de l'assenyalament" no és bo, i que el més important és la col·laboració entre institucions.

Així mateix, ha reiterat la col·laboració del PSC amb el Govern per abordar les modificacions pressupostàries que calguin "per compensar i ajudar els sectors afectats" per les restriccions d'aigua.

Quant a la taula de partits que ERC ha assenyalat com "no prioritària", Paneque ha instat, en la mateixa línia, a centrar-se en la situació de sequera.

NO "CONFRONTAR USOS"

Preguntada per si creuen que també caldria aplicar restriccions per la sequera en el sector turístic, Paneque ha sostingut que "no s'han de confrontar usos".

Ha assegurat que els preocupa que la retallada sigui lineal, en les seves paraules, i, en aquest sentit, ha qualificat d'injust aplicar un 25% a empreses que ja han actuat "i tenen una petjada hídrica molt ajustada".

"Nosaltres no som partidaris de confrontar usos i marcar uns usos millors o pitjors que d'altres, som partidaris d'ajustar-ho a la petjada hídrica", ha afegit.

HARD ROCK

Quant al projecte del Hard Rock, la diputada ha sostingut que el PSC no defensa el decreixement econòmic i ha apuntat que Catalunya "ha demostrat que el progrés econòmic i els projectes de progrés no han d'estar renyits".

"No ens sembla que la sequera hagi de ser excusa per al desenvolupament de diferents projectes", ha resolt.