Paneque promet contundència i "tot el pes de la llei" davant els incendis provocats

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha promès contundència i "tot el pes de la llei" sobre aquells qui hagin pogut provocar incendis a Catalunya, tal com sospita el Govern en algun dels últims que s'han produït.
Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa després del Consell Executiu, en la qual ha explicat que l'incendi d'Aiguamúrcia (Tarragona) s'està investigant, però hi ha "indicis" que podria ser provocat, i ha assegurat que hi haurà una actuació contundent si es confirma.
"Detindrem aquestes persones, les posarem a disposició judicial i farem que caigui el pes de la llei sobre aquells qui es demostri que han estat causants d'un incendi, perquè ja veuen els efectes que té en el nostre entorn i, fins i tot, en la seguretat de les persones", ha dit.
Paneque ha fet una crida a la prudència per part de la ciutadania davant la tercera onada de calor a Catalunya per l'alt risc d'incendi: "És crucial evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o flames a zones forestals o properes".
INCENDI DE LES GAVARRES
En relació amb l'expedient obert del Govern a l'empresa del treballador que va fer servir la radial que suposadament va ser l'origen de l'incendi a les Gavarres (Girona), ha dit que han demanat una segona tanda d'informació en considerar que "encara era insuficient" l'aportada.
Sobre la possibilitat de rescindir el contracte a l'empresa, ha explicat que actualment s'està en el període d'adjudicació de noves empreses per a les tasques de manteniment a les carreteres a partir de l'1 de setembre, per la qual cosa una possible rescissió seria "complexa".
"Això no treu que es puguin aplicar altres mesures, però hem d'esperar el resultat del tancament d'aquest expedient la qual cosa crec que estarem en disposició de fer entre el 21 i 22 de juliol de poder-ho traslladar", ha afegit.