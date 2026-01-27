Paneque preveu que Rodalies operi dilluns vinent amb "normalitat" més enllà dels talls de l'R3 i l'R4

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, preveu que el servei de Rodalies operi amb "normalitat" a partir de dilluns vinent, 2 de febrer, més enllà dels talls anteriors a la suspensió del servei de la setmana passada (de l'R3) i de la resolució del tall de l'R4 després de l'accident de Gelida (Barcelona).
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, en què ha confiat que durant el cap de setmana es vagin aixecant els talls anunciats diumenge per les actuacions d'Adif a diversos punts crítics de la infraestructura.
"A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana vinent esperem que el servei de Rodalies ja es desenvolupi sense aquests plans alternatius que en aquests moments actuen en aquests punts que s'estan analitzant", ha dit.
D'aquesta manera, un cop acabades les actuacions d'Adif als punts crítics, s'aixecarien els plans alternatius de transport d'aquesta setmana.
Es preveu que Rodalies funcioni amb "normalitat", a excepció del tall de l'R3 (anterior a aquesta setmana) pel desdoblament entre Montcada Bifurcació i la Garriga; i el de l'R4 entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia per la reparació del mur amb el qual es va accidentar un comboi.