Paneque preveu presentar aquest gener el consell d'administració de l'empresa mixta de Rodalies

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, preveu presentar abans que acabi el gener el nom dels 5 membres del consell d'administració de la nova empresa mixta Estat-Generalitat de Rodalies que triarà la part catalana.
"Respecte als noms o les 5 persones que han de conformar la part catalana de l'empresa de Rodalies, els pròxims dies, abans d'acabar el mes de gener, estarem en disposició de donar a conèixer aquests noms", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu, aquest dimecres.
Ha dit que el Govern està centrat a tancar l'acord sobre el model de finançament i que s'ha de presentar en els pròxims dies, i que "a continuació" es podrà tancar aquesta altra qüestió.