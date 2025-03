Macias insta a separar els ritmes "molt positius" del traspàs de les incidències del dia a dia

BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, preveu millores en la informació als usuaris de Rodalies aquest mes de març arran dels incidents registrats la setmana passada, després de reunir-se aquest dilluns amb el director de Rodalies, Antonio Carmona, i el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, al Centre de Gestió d'Operacions, a l'estació Clot-Aragó de Barcelona.

"Estem parlant que aquest mes de març s'haurien de començar a notar millores en el trasllat de la informació", ha dit Paneque, qui ha reivindicat el moment de màxima inversió per part del Govern, tot i que "això requerirà temps perquè aquestes obres es desenvolupin i per tant fer una millora efectiva de tot el sistema".

Ha afirmat que el seu departament està molt centrat a donar respostes a aquests problemes més greus registrats en els darrers dies de la manera més urgent i amb la "màxima celeritat".

Paneque ha dit que és conscient que l'usuari fa molts anys que pateix deficiències en el servei i entén perfectament el seu cansament, en les seves paraules, però en les reunions amb els representants del Ministeri, Renfe i Adif, s'han "pogut veure algunes millores, sobretot en l'àmbit de traslladar la informació" amb la màxima celeritat possible i en temps real al ciutadà.

"Pensem que hi ha un recorregut de millora en l'àmbit de traslladar la informació i sabem que Renfe està fent aquesta feina, juntament amb l'ampliació de la dotació de personal, que ahir també vam poder acordar amb el Ministeri", ha dit la consellera, qui preveu que aquest mes de març es puguin constatar aquestes millores.

"RECUPERACIÓ DE LA NORMALITAT"

Per la seva banda, el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha explicat que l'objectiu d'aquest dilluns era comprovar el servei durant aquest inici de setmana: "Hem vist com hi ha, jo crec, una tendència clara a una recuperació de la normalitat, des de la setmana passada, que òbviament ha estat molt dolenta".

Macias creu que s'ha de separar el procés de traspàs, els ritmes del qual al febrer "han estat molt positius", del dia a dia, en què la preocupació fonamental sempre és l'usuari, textualment.