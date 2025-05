Paneque preveu licitar les obres de la variant d'Olot (Girona) "abans de finalitzar aquest any"

GIRONA 3 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dit aquest dissabte que treballen per fer possible la licitació de les obres de la variant de carretera d'Olot (Girona) "abans de finalitzar aquest any".

S'ha reunit a Olot amb l'alcalde, Agustí Arbós, per repassar projectes com la variant de la carretera, que se sotmetrà a audiència pública aquesta primavera, i la millora del servei d'autobusos.

Les variants d'Olot i les Preses, una actuació valorada en més de 400 milions d'euros, permetran completar l'eix Vic (Barcelona) - Olot (Girona) per la C-37 i evitar el trànsit de pas per nuclis urbans.

MÉS TRANSPORT INTERURBÀ

Paneque també ha anunciat un augment de freqüències de transport interurbà: la línia Olot-Vic-Barcelona tindrà més freqüència de pas a partir del curs escolar 2025-26, i la línia Girona-Banyoles-Besalú-Olot incorporarà quatre viatges més d'anada i quatre de tornada.

La consellera ha visitat a més la finalització de les obres de restauració ambiental en la finca pública de la Teuleria del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona) i que han suposat una inversió de 361.079 euros.