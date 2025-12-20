Paneque preveu que els 1.100 pisos d'InmoCaixa passin al parc públic en el primer trimestre de 2026

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dissabte que el Govern treballa perquè en el primer trimestre de 2026 els prop de 1.100 pisos adquirits a InmoCaixa passin a formar part del parc públic d'habitatge de Catalunya.
Ho ha dit en una visita a una promoció de 105 habitatges situada al Camí dels Capellans de Sitges (Barcelona), una de les dues adquirides per l'Institut Català del Sòl (Incasòl), acompanyada per l'alcaldessa, Aurora Carbonell, i la secretària d'Habitatge, Lídia Guillén, ha informat el Govern en un comunicat.
Aquesta promoció, juntament amb un altre edifici situat al carrer Rita Benaprés i Mestres, forma part de l'acord de compravenda entre el Govern i InmoCaixa anunciat el passat mes de novembre, que permetrà incorporar de forma permanent més d'un miler d'habitatges al parc públic de lloguer assequible.
Paneque s'ha reunit amb veïns del bloc i els ha explicat el procés fins a l'adquisició definitiva dels immobles i la posterior gestió dels contractes per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
DONAR CONTINUÏTAT Als VEÏNS
La consellera ha subratllat que l'operació permetrà "donar continuïtat als veïns i veïnes que tenen contracte" i regularitzar la situació d'els qui no ho tenien, a més de garantir el manteniment del parc.
També ha destacat que l'operació permetrà incorporar habitatge protegit de manera permanent i ha assenyalat que aquest any el Govern ha incorporat, a través de la compra, més de 3.000 habitatges HPO, remarcant que "cap d'aquests habitatges perdrà la protecció mai més".
PROCEDIMENT MÉS RÀPID
Ha defensat la compra directa d'habitatges ja construïts com un mecanisme eficaç per ampliar el parc públic de lloguer social, en tractar-se d'un procediment més ràpid que la promoció d'obra nova, ja que evita els processos de licitació i construcció.
En el marc de la visita a Sitges, Paneque també ha visitat un dels solars on l'Ajuntament preveu construir nous habitatges protegits.