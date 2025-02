Paneque preveu que "d'aquí a uns dos anys" es comencin a notar millores a Rodalies

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha augurat que "d'aquí a uns dos anys la ciutadania comenci a notar millores molt evidents a Rodalies" després de la creació de l'empresa mixta per gestionar el servei ferroviari.

En unes declaracions a Catalunya Ràdio aquest dimarts recollides per Europa Press, la consellera ha assenyalat com "prioritari" el pla de mesures urgents per a la millora de les estacions, d'accessibilitat o d'informació a temps real.

"No calen gaires enquestes per saber que és un servei que no és satisfactori per a la majoria de catalans, i que no és el servei que Catalunya mereix en aquests moments", ha sostingut.

En aquest sentit, ha defensat que, després de la constitució de l'empresa mixta amb capital majoritari de la Generalitat, s'avançarà per millorar el servei "des de la proximitat" i amb els mecanismes necessaris per dur-ho a terme.

Dilluns, la Comissió Bilateral d'Infraestructures entre la Generalitat i l'Estat va donar llum verda a l'empresa mixta per gestionar Rodalies després del traspàs del servei, un cop el Govern i ERC van presentar la calendarització dels estatuts i la seva operativitat.