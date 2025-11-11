Paneque preveu "complexitats jurídiques" en la prohibició de les compres especulatives d'habitatge

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha advertit aquest dimarts de la possibilitat de "complexitats jurídiques" a l'hora d'aprovar la proposta dels Comuns de prohibir les compres especulatives d'habitatge.
En una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, ha explicat que un informe de l'Àrea Metropolitana de Barcelona apunta a la necessitat de "modificacions legislatives" al Congrés, amb la qual cosa, ha dit, podria no haver-hi prou suports a la cambra per aprovar-les.
No obstant això, ha expressat que el Govern vol "explorar totes les opcions possibles i aplicar la màxima ambició" en matèria d'habitatge i ha dit que això passa per polítiques de construcció d'un nou parc i, també, per intervenir el mercat, que ha mostrat que expulsa o no permet a les famílies catalanes viure d'una manera assequible, textualment.