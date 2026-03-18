Paneque preveu 33 hm3 d'aigua addicionals a l'estiu amb les obres a les infraestructures hídriques

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha assegurat que Catalunya podrà disposar de 33 hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua addicionals a l'estiu gràcies a les obres que s'estan duent a terme a les infraestructures hídriques.
Ho ha dit en resposta a una interpel·lació de la diputada d'ERC Montse Bergés durant la sessió de control al Govern del Parlament aquest dimecres, durant la qual ha sostingut que les obres "estan avançant amb el ritme previst".
"Estem amb els mateixos calendaris per a l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, que ens permetrà passar de 20 a 80 hm3, també la nova del Foix (Barcelona)", i també ha assenyalat altres projectes com el pla de modernització de regadius o els de regeneració d'aigua a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) o la Sénia (Tarragona) per a ús agrícola i urbà.
PLA DE SEQUERA
D'altra banda, respecte al Pla especial de sequera, Paneque ha apuntat que se n'ha "iniciat" la revisió i que els grups de treball estan analitzant els diferents sectors.
La Generalitat va modificar al setembre el Pla de sequera per "suavitzar les limitacions" en els consums per a usos agrícoles i ramaders amb l'objectiu de millorar-ne el funcionament en futurs episodis d'escassetat d'aigua al territori.