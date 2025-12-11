Paneque presenta el Pla Director de Mobilitat per a l'àrea de Barcelona: "És una peça estructural"

GENERALITAT DE CATALUNYA.
BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha participat aquest dijous en l'acte de presentació del nou Pla Director de Mobilitat (PdM) 2026-2031 per al regió metropolitana de Barcelona, que ha descrit com un instrument central i una "peça estructural del benestar, l'economia i la cohesió territorial".
"És la base sobre la qual construirem les decisions que beneficiaran milions de desplaçaments diaris, i per això és tan important fer-ho amb rigor, transparència i concertació institucional", ha defensat la consellera en unes declaracions recollides en un comunicat.
El PdM actuarà com un full de ruta per a les polítiques de mobilitat d'administracions públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona i que redactarà l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), presidida per Paneque i composta per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Ara comença el procés de redacció, en el qual participaran les diferents institucions, entitats, professionals del sector i la ciutadania, i que a més planificarà trajectes o infraestructures i idearà un model que integri els diferents transports en un sistema "integrat, ordenat i equilibrat".
Entre els casos concrets esmentats per Paneque destaca les actuacions a les línies de l'R2 Sud i l'R3, "un àmbit en què la demanda social és molt elevada i les carències acumulades requereixen respostes estructurals", ha assenyalat la consellera en relació amb la xarxa de Rodalies.