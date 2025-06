Paneque presenta el Pla de Barris als alcaldes: "Els ajuntaments heu de ser protagonistes"

Assegura un finançament "sostenible, transparent, equitatiu i adaptat a les necessitats municipals"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentat aquest divendres el Pla de Barris i Viles 2025-2029 a alcaldes, càrrecs electes i tècnics municipals de la vegueria de Barcelona, i ha destacat la necessitat de la cooperació entre institucions: "Els ajuntaments heu de ser protagonistes".

En un acte a la Conselleria, acompanyada de la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, i el comissionat de Barris del Govern, Carles Martí, ha destacat els objectius del pla: "Reduir les desigualtats, adaptar-nos amb justícia als efectes negatius del canvi climàtic i rehabilitar els espais urbans, és a dir, donar continuïtat on en aquests moments tenim fragmentació".

Paneque ha assegurat que aquest és un projecte prioritari de l'executiu català i que n'aprovarà "en els pròxims dies" el decret i la primera convocatòria per al 2026, i ha reiterat la voluntat de cooperar amb els ajuntaments mitjançant reunions tècniques durant el mes de juliol per als consistoris que vulguin optar als ajuts.

Per poder-hi optar, els barris hauran de tenir una renda per càpita inferior a la mitjana de Catalunya, i la Generalitat assumirà més pes en el finançament com més petit sigui el municipi, i seran subvencions a cinc anys i d'entre 3 i 25 milions d'euros, en funció de la població dels municipis.

"ROSTRE HUMÀ"

Paneque ha afirmat que el pla tindrà un finançament "sostenible, transparent, equitatiu i adaptat a les necessitats municipals", i que contemplarà millores respecte al projecte dels governs socialistes de la dècada dels 2000.

Ha assenyalat que les millores afectaran el paisatge urbà de ciutats i pobles, però que darrere de cada intervenció, hi haurà "un rostre humà" al qual se li podrà oferir una vida digna després de les últimes crisis.

"El pla es fonamenta en una creença que Catalunya progressa quan l'acció política de les polítiques públiques se situa als carrers, a les places, a les nostres escoles. Les crisis recents, no cal repassar-les, que coneixeu tan bé com jo, han agreujat desigualtats socials i territorials", ha valorat.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

En la presentació dels projectes a finançar, els municipis hauran de presentar un Programa memòria d'intervenció integral, que seria un "Pla de Barris a nivell local", en el qual s'hauran de detallar actuacions en tres àmbits diferents, ha especificat Martí.

En primer lloc, transformacions físiques (urbanístiques, en habitatge i eficiència energètica); en segon lloc, en transició ecològica (emergència climàtica, infraestructura verda i economia circular); i en tercer lloc, acció sociocomunitària (reducció de les desigualtats, equitat de gènere, salut, educació i economia).

El pressupost de les actuacions en el seu conjunt haurà de contemplar almenys el 25% a cadascun dels tres àmbits.

"EQUILIBRI TERRITORIAL"

Sobre els dubtes d'alguns representants locals, Martí ha detallat que es podrà proposar el finançament d'actuacions en curs, però tan sols d'aquelles intervencions no iniciades i que es puguin atribuir econòmicament al curs posterior a l'otorgació de l'ajut.

També ha detallat que, un cop avaluats tots els projectes de cada convocatòria, s'aplicarà una correcció en l'elecció de quins són finançats per garantir que, entre els triats, n'hi hagi almenys un de cada vegueria catalana (sempre que compleixin els requisits) per garantir l'"equilibri territorial".

Finalment, ha especificat que es poden presentar intervencions que afectin diferents municipis, sempre que siguin fronterers i es tracti d'una mateixa problemàtica a solucionar, però que han de ser els diferents consistoris els qui les presentin, podent delegar la gestió als consells comarcals.