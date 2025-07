Paneque planteja un nou decret de renovables a partir del setembre després de decaure al Parlament

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que tornaran a posar "tots els esforços" per presentar un nou decret llei per augmentar la resiliència elèctrica a Catalunya a partir del setembre.

Ho ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu, després que la setmana passada el Govern el retirés de l'ordre del dia del ple del Parlament i s'hagi derogat en no haver-se convalidat, ja que tan sols comptava amb el suport dels Comuns.

"Tornarem a posar tots els esforços sobre la taula des d'aquesta setmana per reprendre les converses amb els grups i veure si és possible, però sí, a partir del setembre és possible que hi hagi un nou decret de renovables", ha expressat.

Ha afirmat que li hauria agradat poder-lo tramitar com un projecte de llei per incorporar millores dels grups i s'ha mostrat convençuda de la necessitat d'implementar les renovables.

"Crec que diferents sectors ja s'han mostrat, en tot cas, amb ganes de participar i ajudar perquè això sigui una realitat també", ha conclòs.