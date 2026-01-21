Paneque i Parlon sol·liciten comparèixer al Parlament per informar sobre el descarrilament

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han sol·licitat comparèixer pel descarrilament d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona).
Segons han informat fonts socialistes a Europa Press, les dues conselleres han demanat comparèixer conjuntament arran de l'accident que aquest dimarts ha provocat la mort d'un maquinista en pràctiques, cinc ferits greus, sis menys greus i 26 lleus.
Paneque i Parlon es van desplaçar dimarts a la nit al lloc de l'accident, que ha obligat a suspendre el servei de Rodalies a Catalunya.