Publicat 21/01/2026 10:53

Paneque i Parlon sol·liciten comparèixer al Parlament per informar sobre el descarrilament

Els equips d'emergències a Gelida (Barcelona)
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han sol·licitat comparèixer pel descarrilament d'un tren de Rodalies a Gelida (Barcelona).

Segons han informat fonts socialistes a Europa Press, les dues conselleres han demanat comparèixer conjuntament arran de l'accident que aquest dimarts ha provocat la mort d'un maquinista en pràctiques, cinc ferits greus, sis menys greus i 26 lleus.

Paneque i Parlon es van desplaçar dimarts a la nit al lloc de l'accident, que ha obligat a suspendre el servei de Rodalies a Catalunya.

Contador

Contingut patrocinat