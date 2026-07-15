Paneque: el nou hangar de l'Aeroport Lleida-Alguaire consolida "la visió i l'aposta" del Govern

LLEIDA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que les obres per al nou hangar de l'Aeroport Lleida-Alguaire consoliden la visió i l'aposta per la infraestructura "com un aeroport industrial", informa la Generalitat en un comunicat.
La consellera ha destacat que el nou hangar "serà el segon més gran de tot Catalunya, després del que hi ha a l'Aeroport del Prat", durant la visita aquest dimecres a les obres de construcció de l'hangar de 6.400 metres quadrats que l'empresa Vall està edificant a Lleida-Alguaire per encàrrec dels promotors Aeronpark i Heavytech.
Durant la visita, la consellera ha estat acompanyada pels directors d'Aeroports de Catalunya, i de l'Aeroport de Lleida-Alguaire; pels membres de la Taula Estratègica de l'Aeroport de Lleida-Alguaire, a més dels promotors del projecte i l'empresa constructora.
"Aquesta és una aposta pel sector privat important en aquest aeroport, un aeroport industrial que, juntament amb altres estratègies, el posicionarà a Catalunya i en l'entorn europeu com un aeroport important", ha dit la consellera.
Aquest hangar tindrà una capacitat per a cinc avions de fuselatge estret o bé un avió de fuselatge ample i esdevindrà la primera infraestructura per acollir activitats de manteniment amb base a l'Aeroport de Lleida-Alguaire, amb una inversió total prevista de 10 milions d'euros i la previsió que generi 200 llocs de feina directes.