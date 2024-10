Paneque no veu "cap simbologia" en què Illa sigui l'últim president a reunir-se amb Sánchez

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que no hi ha "cap simbologia, ni cap missatge" en el fet que el president de la Generalitat, Salvador Illa, sigui l'últim president autonòmic a reunir-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en la ronda de trobades amb líders autonòmics.

"L'ordre no fa la cosa", ha sostingut Paneque aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, preguntada per com interpreta que Illa sigui l'últim president autonòmic, després que aquestes trobades hagin estat marcades pel finançament singular.

Paneque ha assegurat que l'ordre s'ha establert per una qüestió d'agendes, i ha subratllat que la relació entre Sánchez i Illa és fluïda, després de detallar que aquesta trobada servirà per abordar reptes i aspectes que requereixin la col·laboració de tots dos executius com ara "la implantació de les energies renovables".