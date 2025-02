Paneque: "No serà pel PSC que no es pugui conformar una majoria alternativa a Ripoll"

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat la discreció en les negociacions per a una moció de censura a l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, tot i que ha assegurat: "No serà pel PSC que no es pugui conformar una majoria alternativa a Ripoll".

"El Govern està determinat a recolzar-se en forces polítiques democràtiques amb discursos dins el marc democràtic i, per tant, allunyats dels discursos xenòfobs i vinculats a l'extrema dreta", ha sostingut en una roda de premsa després del Consell Executiu aquest dimarts.

En aquest sentit, ha apel·lat a l'acord per no arribar a pactes amb l'extrema dreta: "Des del Govern estem compromesos i decidits a treballar per apartar aquestes ideologies de les institucions".

La portaveu del Govern ha afirmat que "una majoria alternativa també tindria tota la legitimitat, perquè també ha estat elegida per la ciutadania de Ripoll i la suma així ho reflectiria".

"Com deia, màxima discreció i, per tant, màxim respecte a la dinàmiques municipals", ha conclòs preguntada per una possible entrada dels socialistes a un govern alternatiu a Orriols a Ripoll.