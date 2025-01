Paneque: "No renunciem als pressupostos, però tampoc renunciem a governar"

El traspàs de Rodalies no és perquè ERC canviï de posició, sinó per "complir els acords"

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern no es planteja ara com ara renunciar a aprovar els pressupostos de l'any 2025, però que "tampoc" no renuncia a continuar governant.

"No renunciem als pressupostos, però tampoc renunciem a governar. I què vol dir no renunciar a governar? Doncs que complirem els acords d'investidura, ho estem demostrant i ho continuarem fent, i respondrem a les problemàtiques que tinguem", ha valorat aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Ha dit que, en espera d'un acord, governaran "amb les circumstàncies que els toqui assumir", i ha recordat la importància dels comptes per a Catalunya.

També ha assenyalat que, davant la necessitat d'una modificació pressupostària si no hi ha nous comptes, és una reflexió que "tothom haurà de fer", perquè, en les seves paraules, implica treure diners d'un altre lloc.

ESTAT DE LES NEGOCIACIONS

Paneque ha recordat que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha encetat aquest mes de gener contactes i converses amb els grups parlamentaris i amb entitats de l'àmbit econòmic i social i que valoraran l'estat de la situació "un cop es desenvolupin totes aquestes converses".

Sobre si l'acord d'aquest dimarts per al traspàs de Rodalies és un moviment perquè ERC reconsideri la seva posició en la negociació amb el Govern, ha dit que més que moure els seus socis, el Govern té l'objectiu de generar certesa i de "complir els acords d'investidura".

"Aquest govern ha començat a caminar perquè hi va haver dues forces polítiques que, a través d'aquests acords d'investidura, ho van permetre, per tant, ens devem a aquests acords i des del primer minut hem dit que els complirem al peu de la lletra", ha traslladat.