Paneque nega un "canvi de cromos" per al suplement de crèdit en els acords de la bilateral

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha negat aquest dimarts que els acords assolits en la comissió bilateral Govern central-Generalitat sigui un "canvi de cromos" perquè els socis del Govern --ERC i els Comuns-- acordin amb l'executiu català un suplement de crèdit que la Generalitat xifra en 4.000 milions d'euros.

"No estem acordant per arribar a un objectiu final, que són els 4.000 milions d'euros, estem acordant perquè pensem que és bo per als catalans. I els 4.000 milions d'euros també. Però no és un canvi de cromos, sinó que és avançar en favor de Catalunya", ha sostingut aquest dimarts en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu.

Ha afirmat que poder disposar de més ingressos és bo per a Catalunya, que "seria una pèrdua" no disposar dels recursos per poder desplegar les polítiques acordades amb els socis en els pactes d'investidura i ha assegurat que continuaran treballant independentment del que s'hagi pogut acordar en les bilaterals, en les seves paraules.