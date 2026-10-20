Paneque es mostra oberta a ampliar el "marge competencial" de Catalunya en habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern està obert a ampliar el "marge competencial" de Catalunya en matèria d'habitatge per tal de defensar i garantir aquest dret.
En resposta a la diputada de la CUP Laure Vega sobre el dret a l'habitatge en el ple del Parlament aquest dimarts, ha dit que faran tot el possible per ampliar la capacitat d'acció del Govern en aquest àmbit i "quan es pugui considerar necessari reclamar noves competències".
La consellera també ha destacat que exploraran "al màxim" les possibilitats que ofereix en aquest sentit el Codi Civil català perquè l'habitatge no sigui un actiu financer, sinó una llar on les famílies puguin desenvolupar el seu projecte vital.
Ha precisat que Catalunya té competències exclusives en matèria d'habitatge, tot i que ha afegit que "el Tribunal Constitucional ha anul·lat parcialment o totalment algunes de les regulacions que ha aprovat el Parlament".
Així, ha defensat que el Govern vol posar les bases d'una estructura política que garanteixi el dret a l'habitatge, i ha insistit que estan aprofitant "al màxim" les competències de la Generalitat.
"El mercat té un paper en la provisió d'habitatge, això és així, però no pot garantir per si sol que tothom tingui accés a l'habitatge", ha apuntat, per la qual cosa sosté que l'acció pública ha d'estar present per corregir desequilibris i evitar que la funció residencial quedi supeditada a la rendibilitat.