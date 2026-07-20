Paneque lamenta "profundament" la defunció de David Lucas

SECRETARÍA DE ESTADO DE VIVIENDA - Arxiu
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha lamentat "profundament" la defunció del secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas.
En una anotació a X recollida per Europa Press aquest dilluns, Paneque ha destacat que Lucas "va dedicar la seva vida al servei públic amb un ferm compromís pel dret a l'habitatge i per construir ciutats més justes i cohesionades".
"El meu més sincer condol a la seva família, amistats, companys i a tot l'equip del Ministeri. Descansi en pau", ha afegit.
Lucas, qui va suspendre la seva agenda fa 3 setmanes per sotmetre's a un tractament oncològic, s'ha mort aquest dilluns 20 de juliol als 58 anys, segons fonts del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.
El departament governamental ha assenyalat que lamenta profundament la pèrdua d'un "excel·lent company que va dedicar la seva vida al servei públic i al bé comú".