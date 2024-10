Paneque lamenta que fa anys que "no s'han assumit les inversions que feien falta" a Rodalies

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, la consellera Sílvia Paneque, ha lamentat que "fa molts anys que no s'han assumit les inversions que feien falta per tenir un servei de Rodalies excel·lent", preguntada per l'avaria de la catenària aquest dimarts a la línia R3 entre les estacions de Ripoll (Girona) i Manlleu (Barcelona).

En la roda de premsa després del Consell Executiu, ha agraït "la comprensió" als afectats per aquesta incidència i també pels talls a Tarragona durant les obres de millora de la infraestructura.

Ha assegurat que aquests episodis "continuaran impactant en el dia a dia" dels usuaris de Rodalies, i ha afegit que per tenir un servei de qualitat s'haurà de fer millores a les infraestructures durant els pròxims dos anys.