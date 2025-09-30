Paneque sobre l'Aeroport de Barcelona: "No es pot parlar d'un traspàs 100%" però sí de millorar-ne la governança

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defensat que és compatible parlar d'una millor governança de l'Aeroport de Barcelona sense traspassar-lo totalment a Catalunya: "De la mateixa manera que no es pot parlar d'un traspàs 100%, sí que es pot parlar de millorar-ne la governança".
Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, en què ha defensat que l'acord assolit amb ERC sobre aquest assumpte per a la investidura de Salvador Illa "no va en contra del marc legislatiu vigent".
Així mateix, ha insistit que el Govern està convençut, textualment, que hi ha recorregut de millora en la gestió de la infraestructura sense entrar en contradicció amb la legalitat: "Aquest és el camp de joc que tenim, i això és el que abordem en l'acord amb ERC".