Paneque justifica els tres dies de dol per la "transcendència" que té el Papa més enllà del cristianisme

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha justificat aquest dimarts que el Govern hagi decretat 3 dies de dol per la mort del papa Francesc perquè "la seva figura i la seva transcendència superen el que representa per a la comunitat cristiana".

"Aquests tres dies de dol van precisament encarats a reconèixer la seva trajectòria com a cap d'estat i com a persona influent a través del seu pensament en un món convuls en el qual les seves paraules i reflexions considerem que van ser importants en alguns conflictes bèl·lics, per posar un exemple", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

La declaració de dol oficial ha obligat a suspendre alguns dels actes previstos per la diada de Sant Jordi: "Ha semblat adequat mantenir tots els actes que tenen un caràcter social i cultural, i eliminar la participació dels consellers en aquells actes que eren més lúdics".

PARTICIPACIÓ EN EL FUNERAL

Preguntada per la possibilitat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assisteixi al funeral del Papa, i si s'han dut a terme gestions amb el Govern central en aquest sentit, ha dit que en el que s'ha centrat el Govern és a "ajustar l'agenda als 3 dies de dol".

"Poden vostès consultar l'agenda oficial per veure quins són els actes dels quals no hi haurà presència del Govern de la Generalitat. Respecte a futuribles, anirem confirmant conforme els esdeveniments es vagin produint", ha afegit.