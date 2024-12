Paneque, sobre la interconnexió de la xarxa de l'Ebre amb Barcelona: "No la tenim contemplada"

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha descartat ara com ara la interconnexió de la xarxa de l'Ebre amb la de l'àrea de Barcelona: "En aquests moments no la tenim contemplada en el nostre full de ruta".

Ho ha dit en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, després de ser preguntada sobre les propostes que fan els col·legis d'enginyers per interconnectar les xarxes de l'Ebre i de Barcelona i transferir aigua del Canal d'Urgell de Lleida.

Paneque ha remarcat que "estudiaran amb detall" aquestes propostes, però ha matisat que el Govern ja va marcar el seu pla d'infraestructures a l'agost, que passa per 2.000 milions d'euros en diversos projectes.

"Les reserves d'aigua han millorat després de les últimes pluges, però Catalunya encara està sota l'amenaça de la sequera, un problema estructural a causa de l'impacte del canvi climàtic sobre la disminució pluviomètrica", ha advertit la consellera.

Sobre el repte de l'habitatge a Catalunya, Paneque ha detallat que volen dedicar 1.100 milions d'euros a l'habitatge públic, amb 600 milions de l'Institut Català de Finances que estan assegurats, i 500 milions més que estan negociant dins dels pròxims pressupostos de la Generalitat.

TRANSPORT PÚBLIC

Respecte a l'últim tram per connectar el tramvia per la Diagonal de Barcelona, Paneque ha destacat que mantenen el calendari, i ha dit que faran estudis sobre altres possibles xarxes de tramvies al Camp de Tarragona, el Bages i Girona que "poden suposar connexions importants".

La consellera ha defensat tenir bonificacions en el transport públic per a grups que ho necessitin, com joves o la mobilitat laboral obligada, però ha subratllat que es necessiten 200 milions per millorar el sistema: "Si no, estarem guanyant usuaris per portar-los a un transport que es mostrarà ineficaç".