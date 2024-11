Paneque insta Junts a explicar "la decisió de no entrar en la negociació" dels comptes

Afirma que segueixen les negociacions amb ERC i els Comuns i destaca la taula sobre habitatge

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha instat aquest dimarts Junts a explicar "la decisió de no entrar en la negociació" dels pressupostos de la Generalitat per al 2025.

En una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat, Paneque ha afirmat que el Govern "segueix les converses que ja havia marcat com a prioritàries amb els socis d'investidura --ERC i Comuns-- amb l'horitzó de tenir els pressupostos com més aviat possible aprovats".

Així, en relació amb la negociació amb els Comuns i la taula específica sobre habitatge que es produirà dijous amb les conselleries d'Habitatge i d'Economia, Paneque ha apuntat al "compromís" de l'executiu de Salvador Illa en matèria d'habitatge.

En aquest sentit, ha indicat que dijous tractaran amb els Comuns la proposta de destinar 500 milions a l'Agència Catalana de l'Habitatge; 500 a finançament de promoció delegada, i 100 més a un fons d'emancipació per a joves.

EL GOVERN COMPARTEIX LA "INQUIETUD"

Finalment, preguntada per la manifestació de dissabte a Barcelona pels lloguers, Paneque ha assegurat: "Compartim la inquietud. No només la compartim, sinó que va ser un dels grans anuncis en el debat d'orientació de política general del president Illa".

"Compartim que l'habitatge és un dels principals problemes de les famílies catalanes i el Govern fem el que hem de fer, que és posar els instruments per arribar al parc d'habitatge públic del 15% en 20 anys", ha dit Paneque.

Finalment, ha afirmat que el Govern "està compromès amb aquesta línia de treball per donar sortida a aquesta inquietud" sobre habitatge que, segons ella, l'executiu coneix i comparteix.