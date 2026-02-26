Paneque insta ERC a refiar-se d'Illa sobre l'IRPF per donar suport als pressupostos

Destaca que el desplegament de recursos del Govern en habitatge és "inèdit"
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha instat ERC a refiar-se de la paraula del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la cessió de la recaptació de l'IRPF a Catalunya i l'"aval" d'altres pactes amb el Govern perquè donin suport als pressupostos de la Generalitat.
"Jo entendria que hi pogués haver desconfiança si en aquest any i mig no haguéssim avançat en res. Però no és que no haguem avançat en res, és que potser hem avançat en qüestions menors, però també hem avançat en dos àmbits que estaven encallats des de feia molt temps, el finançament i el traspàs de Rodalies", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha demanat a ERC tenir en compte "el principi de realitat" pel qual veu molt difícil que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF, ja que afirma que calen recursos humans per muscular l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Ha assenyalat que ja es va parlar amb ERC que el 2026 no era possible tenir l'ATC i es va posposar per al 2028: "Això ja es va treballar i ja es va aconseguir".
Ha afirmat que els pressupostos no són una "qüestió de subsistència" per a l'executiu català i ha avisat que troba algunes dificultats i limitacions en les ampliacions de crèdit, com per exemple iniciar nous projectes que no tinguin una partida prèvia.
HABITATGE
Sobre l'acord amb els Comuns per dur a terme la limitació de compres especulatives en habitatge, ha apuntat que la tramitació parlamentària de la norma permetrà "millorar" un text l'objectiu fonamental del qual és que l'ús preferent de l'habitatge construït sigui residencial.
Ha destacat que el desplegament de recursos del Govern en habitatge és "inèdit".