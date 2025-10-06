Paneque inaugura una mostra pels 20 anys de la llei del paisatge: "Posa en valor la diversitat"

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurat aquest dilluns una exposició que celebra els 20 anys de la Llei catalana de protecció, gestió i ordenació del paisatge i ha dit que la normativa "posa en valor la diversitat del paisatge" a Catalunya.
Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, algunes de les "fites" que s'han assolit en els últims anys són la redacció i aprovació dels catàlegs de paisatge, la incorporació de les directrius del paisatge als set plans territorials parcials vigents i a l'avantprojecte del Pla territorial parcial del Penedès.
Així, la llei ha permès tenir en compte el paisatge en les polítiques públiques relacionades amb la planificació territorial i urbanística i, també, la sensibilització de la ciutadania.
La consellera ha assenyalat que "cal ser flexibles davant el canvi, sobretot quant a les decisions davant els efectes del canvi climàtic que afecten el procés de transformació del paisatge".
Així, la definició, la caracterització i els indicadors del paisatge són reptes a assolir "per tenir un paisatge endreçat que sigui construït entre tots mitjançant un progrés compartit i respectuós", ha explicat Paneque.