Paneque, sobre una hipotètica reunió Illa-Ayuso aquest dijous a Madrid: "No hi ha hagut carta expressa"

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dit que el Govern no ha enviat una petició per carta perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneixi amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la visita a Madrid d'aquest dijous: "No hi ha hagut carta expressa".

"En moltes de les reunions que s'han produït amb el president, no hi ha una petició escrita prèvia, sinó simplement la voluntat de buscar agendes compartides. En aquest cas, vinculat a la presidenta Ayuso, no hi ha cap novetat sobre aquest tema ni data en previsió", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

Preguntada per si el Govern ha traslladat la petició i l'han rebutjada, ha dit que "no hi ha hagut una carta expressa" per demanar la reunió, com tampoc cap trobada en aquest sentit.